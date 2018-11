“Domani sarò in Veneto e in Friuli e martedì in Liguria. Vedrò alcuni dei luoghi più colpiti sul fronte della viabilità, incontrerò i sindaci e le autorità locali”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Maltempo: Toninelli domani in Veneto e Friuli, martedì in Liguria

“Domani sarò in Veneto e in Friuli e martedì in Liguria. Vedrò alcuni dei luoghi più colpiti sul fronte della viabilità, incontrerò i sindaci e le autorità locali”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. In dettaglio il ministro visiterà domani mattina santo Stefano di Cadore, Ovaro, Paluzza e Tolmezzo. Nel pomeriggio si rechera’

