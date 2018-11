Maltempo, tornado nel Salento: la Regione stanzia i fondi per la messa in sicurezza delle chiese

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, d’intesa con il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva e il sindaco di Tricase Carlo Chiuri, ha reso noto che le somme necessarie per procedere alla messa in sicurezza delle chiese di Tricase Porto e Marina Serra danneggiate pesantemente oggi da una paurosa tromba d’aria che si è abbattuta nel Salento, verranno subito messe a disposizione.

Il governatore ha, inoltre, affidato al capo di gabinetto Claudio Stefanazzi il compito di verificare, successivamente alla messa in sicurezza, gli interventi necessari alla ricostruzione di entrambe le chiese. Da segnalare che, appena appresa la notizia, il gabinetto del presidente Emiliano ha attivato il coordinamento degli interventi di emergenza di Acquedotto pugliese. Per il momento alcuni impianti di sollevamento della fognatura sono alimentati in emergenza attraverso gruppi elettrogeni. Aqp ha provveduto a chiudere 3 impianti minori i cui edifici sono stati danneggiati dalla tromba d’aria. Sono state messe a disposizione, se necessario, autobotti per l’acqua.