Maltempo Toscana: a Firenze riapre il giardino di Boboli

Dopo due giorni di chiusura a causa della caduta di cinque cipressi a causa del maltempo, riapre oggi il giardino mediceo di Boboli a Firenze.

La riapertura prevede però alcune limitazioni per le visite del pubblico, in quanto in alcune aree proseguono le operazioni di manutenzione e ripristino (il Viottolone dei Cipressi, parti della Cerchiata grande e del Prato delle Colonne, la zona del Tepidario).

Le aree non accessibili verranno riaperte nei prossimi giorni, una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza.