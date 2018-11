Maltempo Toscana: frana sull’argine di un torrente a Camaiore, strada chiusa

A causa di una frana sull’argine del torrente Lucese, nel territorio di Camaiore, in via Antichi, il Comune ha deciso di interrompere la strada. Già dalla serata di ieri il Comune ha attivato un intervento di massima urgenza ripristinando il transito a pedoni, cicli e motocicli. Nei prossimi giorni verrà concluso l’intervento e si stima la riapertura della strada intorno alla metà della settimana prossima. La frana è una delle conseguenze del Maltempo di ieri quando c’è stata una perturbazione che ha riversato oltre 50 mm di pioggia nel giro di un’ora nella zona compresa tra Lido di Camaiore e Capezzano Pianore con un cumulato di oltre 100 mm nell’arco delle 24 ore determinando diffusi allagamenti, rientrati già nelle prime ore della serata.

Altre criticità si sono riscontrate sulla viabilità secondaria verso le frazioni di Gombitelli, Pedona e sulla strada che porta a Frascalino a causa della caduta di materiale dai costoni. Già da questa mattina gli operai comunali sono intervenuti per mettere in sicurezza i versanti. In via prudenziale era stato chiuso il sottopasso ferroviario di via della Carraia, tra Capezzano Pianore e Lido di Camaiore, ma da questa mattina ne e’ stata disposta la riapertura. Inoltre, viste le condizioni pessime di alcuni impianti sportivi a causa della pioggia delle ultime ore in Versilia e l’importanza dell’ultima giornata del suo campionato, la Uisp Versilia ha annullato le partite in programma oggi e lunedì, pertanto l’intera settima giornata di qualificazione sara’ spostata tutta al fine settimana dal 30 novembre al 3 dicembre.