Maltempo Trentino: perturbazione in via di esaurimento

Da ieri sera in Trentino è in via di esaurimento la perturbazione in corso: Meteotrentino rende noto che a partire dal pomeriggio di oggi e fino a mercoledì si registreranno piogge molto deboli, alternate a schiarite o a cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Tra ieri sera e stamattina sono caduti all’incirca tra i 25 ed i 35 mm di pioggia, con punte localizzate un po’ superiori.

Restano ancora 26 le strade interrotte da frane, esondazioni, smottamenti, schianto di alberi o per pericolo caduta massi.