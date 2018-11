Maltempo Trentino, Codacons: “Attenzione alla raccolta fondi”

“Numerose sono le iniziative di solidarieta’ avviate in questi giorni a seguito del Maltempo per sostenere il Trentino Alto Adige colpito da allagamenti ed esondazioni e i territori che hanno subito danni ambientali ingenti. Propositi lodevoli dove tuttavia rischiano di annidarsi soggetti senza scrupoli che speculano sulla bonta’ degli italiani, carpendone la buona fede”. Lo scrive in una nota Codacons che invita la Protezione civile a coordinare e porre sotto il proprio controllo tutte le iniziative di solidarieta’ legate al Maltempo avviate negli ultimi giorni, vietando quelle che non sono sottoposte al controllo dell’ente.

“L’esperienza del passato ci insegna che in Italia, dopo l’ondata di emozione generata da catastrofi o eventi climatici avversi e le relative iniziative di solidarieta’ avviate sul territorio, nulla piu’ si sa dei soldi raccolti presso i cittadini”, afferma il presidente di Codacons, Carlo Rienzi. “Per tale motivo – prosegue Rienzi – abbiamo deciso di presentare una diffida con contestuale istanza d’accesso a Protezione civile, La7, Partito Democratico, Club alpino italiano, e a tutti quegli enti che, in modo del tutto lodevole, in questi giorni hanno lanciato campagne per raccogliere fondi da destinare al Trentino e alle altre zone devastate dal Maltempo, istanza finalizzata a conoscere modalita’, entita’, e destinazione dei soldi raccolti”.