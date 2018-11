Un progetto che assume un valore rilevante anche in seguito alle violente raffiche di vento che hanno devastato il parco nelle scorse settimane. Per mezzo dei sensori eRanger sarà infatti possibile identificare tempestivamente i parassiti che potrebbero intaccare la corteccia degli alberi caduti ed intervenire prima che si propaghino al resto della foresta.

Il progetto pilota, composto da un sistema di rilevamento integrato terra-satellite, si avvierà per mezzo di un finanziamento pubblico di 20.000 euro e si svilupperà nel Parco di Paneveggio, in collaborazione con il Polo Meccatronica di Rovereto.

Siglata a Rovereto un’intesa tra Trentino Sviluppo e la startup romana Omica che ha vinto il bando eRanger per il monitoraggio dei parchi protetti.

Maltempo Trentino: al via il progetto per salvare le piante del Parco Paneveggio

