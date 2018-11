Maltempo Trento: senso unico alternato tra Dimaro e Campiglio

Dal Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento arriva un ulteriore aggiornamento della situazione della viabilità. Tra le cose da segnalare c’è la possibilità di transito, a senso unico alternato, con mezzi con massa a pieno carico fino a 18 tonnellate, lungo la strada statale 239 di Campiglio, tra Dimaro e Campiglio.

Sono ancora 24 le strade del Trentino chiuse o con limitazioni al traffico in seguito all’ondata di Maltempo della fine di ottobre. Limitazioni al traffico sono presenti sulla ss 641 Passo Fedaia, da localita’ Penia al passo per franamenti. La strada e’ chiusa anche sul lato di Belluno per esondazione che ha danneggiato l’intera carreggiata.

Sempre nella parte settentrionale del Trentino, è chiusa la Ss 260 del Passo di Lavazè nel tratto tra Varena e il passo. La strada risulta chiusa anche sul versante di Bolzano, nel Comune di Nova Ponente, per frana. Resta chiusa anche la sp 14 del lago di Tovel, anche in questo caso per frane che hanno invaso la carreggiata.