Un sopralluogo effettuato lunedì scorso dalla Provincia Autonoma di Trento ha confermato che i lavori di sistemazione operati sul rio hanno ripristinato la continuità dell’alveo torrentizio, garantendo quindi la messa in sicurezza dell’area ed in particolare dell’edificio contraddistinto dal civico 25 di Loc. Grezzi.

E’ stato messo in sicurezza il rio Val Cestata in località Grezzi a Mattarello ( Trento ) dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni di ottobre.

article

1180630

MeteoWeb

Maltempo Trento: messo in sicurezza il rio Val Cestata a Mattarello

E’ stato messo in sicurezza il rio Val Cestata in località Grezzi a Mattarello (Trento) dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni di ottobre. Un sopralluogo effettuato lunedì scorso dalla Provincia Autonoma di Trento ha confermato che i lavori di sistemazione operati sul rio hanno ripristinato la continuità dell’alveo torrentizio, garantendo quindi la messa in sicurezza

http://www.meteoweb.eu/2018/11/maltempo-trento-rio-val-cestata-mattarello/1180630/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/11/rio-Val-Cestata-Trento.jpg

maltempo trento

ANALISI E SITUAZIONE