Maltempo Treviso: in corso ricerche di coppia di anziani

In corso le ricerche di una coppia di anziani nel Valdobbiadene, nei pressi di Guia (Treviso): ieri sera attorno il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato perché i due, di 82 e 79 anni residenti a Vittorio Veneto, percorrendo con la propria auto una strada in zona collinare, erano rimasti bloccati e non sapevano dove si trovavano. Intorno a mezzanotte i cellulari dei due, senza trasmissione dati e senza possibilità di geolocalizzazione tramite gps, si sono spenti. L’ultima cella telefonica è stata agganciata nella zona di Guia. Le ricerche sono riprese alle 6 di questa mattina.