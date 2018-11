Maltempo Valtellina: rischio valanghe sopra i 2200m

Pioggia battente sul fondovalle e limite delle nevicate fra i 1000 e i 1300 metri con la possibilita’, oltre i 2200 metri, di distacco di valanghe di piccole e medie dimensioni. La caduta di masse di neve puo’ avvenire in modo spontaneo o con il passaggio di un singolo escursionista.

Il Maltempo sta interessando, in queste ore, Valtellina e Valchiavenna e secondo il bollettino diffuso oggi pomeriggio dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), la situazione di nuvolosita’ con precipitazioni nevose in quota e allerta-valanghe perdurera” nell’intero fine settimana. Segnalate in diminuzione anche le temperature.