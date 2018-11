Maltempo Veneto, Zaia: “Pronti a partire con una struttura commissariale”

“Siamo pronti per partire con la struttura commissariale che significa le nomine e i soggetti attuatori; confermo che voglio nominare i sindaci soggetti attuatori“. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulle prossime d’intervento per ripristinari i danni del Maltempo.

“La vera sfida sono i boschi – osserva Zaia -: siamo specializzati nell’intervenire in situazioni di allagamento, di smottamenti di frane, di situazioni di terremoto, ma sui boschi nessuno ha affrontato un tema come questo cosi’ complicato. Sono circa 10 milioni di metri cubi di legname. Sono una vicenda complicata che interessa sia la proprieta’ privata che il demanio pubblico. Ci sono un sacco di norme ambientali – spiega -, speriamo di farcela perche’ non abbiamo alternative“.

Zaia spiega che dal Governo “arrivano 15 milioni dei 53 gia’ stanziati; immagino gia’ 50 milioni dei 200 che si stanzieranno. Poi entro 45 giorni dall’altro ieri dovremmo avere l’ordinanza di protezione civile ricognitoria con i danni e a fronte di questa ordinanza auspico che ci siano altri finanziamenti. Parliamo di un miliardo di danni – precisa – per cui dobbiamo avere assolutamente ancora finanziamenti”.