Maltempo Veneto: “I giorni più brutti sono alle spalle, siamo pronti per l’inizio della stagione invernale”

”Una bella notizia, un gradito gesto di incoraggiamento per un territorio martoriato, per una comunità che pur messa pesantemente alla prova dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito quest’area nelle scorse settimane, sta gradualmente, con decisione e con quella forza di volontà tutta montanara, riconquistando le condizioni di normalità, per farsi trovare pronta all’apertura dell’imminente stagione turistica invernale”.

Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando l’assegnazione della ”Bandiera Arancione” da parte del Touring Club Italiano a Rocca Pietore, uno dei Comuni maggiormente colpiti dalla calamità naturale che ha sconvolto il bellunese all’inizio di questo mese di novembre. ”Questo borgo ai piedi della Marmolada, uno dei più suggestivi delle Dolomiti, patrimonio dell’Umanità Unesco – sottolinea Zaia – è pronto a ospitare gli amanti della montagna e dello sci, con le sue piste, impianti e strutture ricettive aperte”.