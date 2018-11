Maltempo Veneto: Anci invia al commissario la lista di priorità dei comuni

L’Anci Veneto ha inviato oggi al Commissario la lettera con le istanze e le priorità dei sindaci emerse nel corso delle riunione di Longarone dello scorso 16 novembre.

Il documento è firmato dal presidente di Anci Nazionale, Antonio Decaro, dalla presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, dal presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, e dal sindaco del Comune di Belluno, Iacopo Massaro.

Per Pavanello, l’invio della missiva “è un segno concreto di fiducia e di sostegno al Commissario, che è impegnato in un lavoro difficile perché i danni del Maltempo sono enormi. I Comuni e i sindaci sono al suo fianco per aiutarlo e supportarlo nel percorso di ricostruzione”.

“Le preoccupazioni dei sindaci – aggiunge – riguardano soprattutto la ricognizione dei danni, le risorse, il personale e le procedure ed i tempi. Si tratta di timori piu’ che condivisibili. Questa lettera e’ uno strumento a disposizione del Commissario che siamo certi come ha fatto finora dimostrera’ attenzione e sensibilita’ alla voce dei sindaci”.