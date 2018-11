Maltempo Veneto: “Dobbiamo ripristinare i boschi, servono 5 anni solo per togliere le piante abbattute”

“La Regione Veneto dovrebbe trattenere quanto alcune regioni del sud spendono per i loro forestali. In Veneto ce ne sono 500 nel sud 20.000, è uno squilibrio scandaloso e ingiustificato. Dobbiamo ripristinare i boschi, servono 5 anni solo per togliere le piante abbattute dal ciclone,” spiega Marco Paccagnella, Presidente di Federcontribuenti in riferimento al ripristino dei boschi devastati dal maltempo. “Il popolo veneto non puo’ lesinare quanto giustamente gli e’ dovuto, non puo’ lesinare andando in giro per i ‘palazzi’ romani a quantificare un’ecatombe. Serve un sussulto di dignita’ e di unita’ nazionale che parta dalle istituzioni come la conferenza stato-regioni: sensibilizzi le altre regioni e ripristini l’equilibrio riguardo i forestali. Chieda alle regioni del sud di inviare in Veneto i loro forestali a dar manforte. E’ un bell’esempio di servizio pubblico cui i contribuenti italiani sicuramente saranno d’accordo“.