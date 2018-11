Maltempo Veneto, Prefettura Belluno: danni alla rete idrica, bollire l’acqua

La Prefettura di Belluno rende noto che “i fenomeni meteorologici intensi degli ultimi giorni hanno avuto ripercussioni sulla rete idrica che, in alcuni punti, risulta gravemente danneggiata“: “Tutte le sorgenti sono state interessate da massicci apporti di acqua piovana con relative impurita’. Per questo motivo, si raccomanda di non utilizzare l’acqua che manifesti evidenti problemi di torbidita’, nemmeno a fini igienico sanitari. Si consiglia altresi’ di utilizzare l’acqua ad uso potabile solo previa bollitura della durata di almeno 5 minuti“. “In corso accertamenti da parte dell’ULSS n. 1 Dolomiti e del BIM – GSP per verificare la situazione dei singoli acquedotti, i cui esiti saranno portati a conoscenza della cittadinanza“.