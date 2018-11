Maltempo Veneto: nessun rischio per la stagione invernale sulle Dolomiti

Nonostante l’ondata di maltempo devastante dei giorni scorsi, nel territorio del Consorzio Turistico Dolomiti Stars non c’è alcun timore per la stagione invernale: gli impianti di risalita e le piste dei comprensori sciistici Civetta, Falcade-San Pellegrino e Arabba-Marmolada hanno subito danni minimi, in ogni caso risolvibili prima dell’avvio della stagione invernale. Anche le strutture ricettive parzialmente danneggiate torneranno efficienti entro poche settimane, pronte ad accogliere i turisti che sceglieranno le Dolomiti bellunesi per trascorrere le loro vacanze sulla neve.