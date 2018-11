Maltempo Veneto, Zaia: devastazione totale, circa 100mila ettari di bosco raso al suolo

“Stiamo lavorando, abbiamo l’esercito presente, la Protezione Civile, i Vigili del fuoco e i volontari di varie regioni per far fronte ad una situazione di una devastazione totale alcune case crollate, un centinaio di strade, di viabilita’ che non c’e’ piu’“: lo ha dichiarato ai microfoni di Non Stop News di Rtl 102.5 il Governatore del Veneto Luca Zaia. “Si calcolano circa 100mila ettari di bosco raso al suolo. La zona colpita, delle Dolomiti, e’ patrimonio Unesco. Siamo in ginocchio. L’alluvione che nei giorni scorsi si e’ abbattuta sulla regione, ha superato la portata delle alluvioni del 1966 e del 2010“.

“Abbiamo avuto 160 mila utenze senza energia elettrica, isolamenti telefonici ed acquedottistico“, ha spiegato Zaia dopo una nuova ricognizione in elicottero delle zone dolomitiche colpite dal maltempo. “In questo momento otto frazioni sono ancora isolate, 100 persone sono state evacuate e 5mila utenze sono ancora da collegare. La situazione resta ancora drammatica, ma al di la’ di questo bisogna anche affrontare subito la ripresa delle delle attivita’ delle fabbriche del territorio e il territorio stesso“.