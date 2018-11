Maltempo Veneto, Zaia: “In queste ore la nomina del commissario”

“E’ questione di ore la nomina del commissario per l’emergenza del Bellunese, che sarà il presidente della Regione, anche se spetterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri provvedere alla nomina”. Lo ha rivelato oggi a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia.

“Abbiamo visto questa mattina, dando l’ok – ha aggiunto Zaia – l’ultima bozza del decreto, che non parla solo di nome ma anche di funzioni e di competenze. Diciamo che e’ ben affinato, perché chi va a fare il commissario deve avere mano libera, dal momento che avere centomila ettari di boschi da spostare e da ripiantumare non è una partita da poco. Pensate solo alle regole ambientali e a quello che c’è – ha concluso – ogni volta che entri in un bosco protetto”.