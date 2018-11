La nuova frontiera della medicina: terapie cellulari e geniche

Uno degli esperti internazionali più conosciuti nel campo delle terapie cellulari e geniche per la cura di malattie immunologiche ed ematologiche, la Dott.ssa Roncarolo accetta l’invito dell’Ospedale Koelliker e torna nella sua città natale per discutere con colleghi e ricercatori di come le terapie avanzate stiano ridefinendo l’approccio medico e sociale verso una medicina personalizzata e “patient-customized” (Aula Conferenze – Ospedale Koelliker C.so Galileo Ferraris, 247 – 255, Torino).

Sostituire geni mutati con copie perfettamente funzionanti, armare le cellule del nostro sistema immunitario con proteine in grado di riconoscere e uccidere quelle malate. Il futuro della medicina è rappresentato da terapie frutto d’ingegneria genetica che possono curare patologie fino ad oggi incurabili: dalle malattie oncologiche e cardiovascolari a quelle neurologiche e autoimmuni.

E mentre negli ultimi tre anni 5 nuovi farmaci sono stati approvati dalle agenzie regolatorie (Europea Medicinal Agency – EMA – e Food and Drug Administration Americana – FDA) e molti altri sono in fase di approvazione, ferve il dibattito sui prezzi delle terapie avanzate e sulla loro sostenibilità per i sistemi sanitari. A fare il punto della questione una delle voci più autorevoli sul tema a livello mondiale: Maria Grazia Roncarolo, Medico Chirurgo Professore di Pediatria e Medicina e direttore dell’Istituto sulle Cellule Staminali alla Stanford School of Medicine, Stanford University, California.