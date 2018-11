Come riusciamo a prevedere che tempo farà? Environmental è orgogliosa di ospitare la meteorologa Serena Giacomin in una serata tutta dedicata alla meteorologia.

La più complessa delle statistiche raccontata in modo semplice alla portata di tutti. L’ospite parlerà della sua esperienza diretta con i modelli di previsione del tempo, elementi atmosferici e tanto altro. La serata sarà incentrata sul suo libro: “Meteo che scegli, Tempo che trovi”

Laureata in Fisica a Bologna con specializzazione in Fisica dell’Atmosfera, Serena Giacomin è meteorologa certificata del Centro Epson Meteo, climatologa e presidente dell’Italian Climate Network, il movimento italiano per il clima. Conduce le rubriche meteo in onda sui canali Mediaset e tramite le principali radio nazionali. Oltre alle attività di analisi previsionale, è impegnata nel Progetto Scuole per portare meteo e clima tra i banchi dei bambini e dei ragazzi di oggi.

L’evento si terrà martedì 04 dicembre alle ore 20:30 presso il Chiostro di Sant’Abbondio in Via Sant’Abbondio, 12 a Como.