Lombardia: il presidente Fontana e e l’assessore Cattaneo ricordano il meteorologo Furia

“Un personaggio mitico che ha raccontato le previsioni del tempo a tantissimi lombardi. Una figura che ha creato in tanti giovani l’amore per le stelle, la meteorologia l’amore e l’ambiente“: lo scrive in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che con l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha partecipato al convegno ‘Sotto il cielo di Lombardia’ dedicato a Salvatore Furia.

Durante l’incontro si è parlato del libro di Gianni Spartà ‘pensieri positivi. Salvatore Furia, il Cacciatore di Stelle’ nel quale il giornalista ricorda l’impegno e la passione del meteorologo.

Il presidente ha ricordato la grande intuizione di Furia di “creare in cima al Campo dei Fiori la Cittadella della Scienza dove generazioni di ragazzi hanno imparato ad amare la natura e le stelle. Da ragazzi tutti noi varesini siamo andati almeno una volta a trascorrere una notte all’osservatorio astronomico. Senza dimenticare le battaglie che Furia ha combattuto per il lago di Varese e per i parchi naturali della provincia varesina“.

“Salvatore Furia è stato un personaggio mitico profetico perché oltre ad avere una personalità che tutti ricordiamo, con i suoi ‘pensieri positivi’ ha prevenuto fenomeni in cui oggi siamo immersi. Penso al cambiamento climatico, all’inquinamento luminoso e a quello dell’aria. Sono tutti elementi che lui aveva visto 50 anni fa e dunque ricordarlo oggi è anche un’occasione per fare una riflessione su temi nei i quali siamo immersi e che sono la vera sfida di questi anni e che insieme dovremo affrontare. Ci manca una visione lungimirante come la sua“, ha concluso Cattaneo