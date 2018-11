Monitoraggio in agricoltura con stazione meteo-fenologica M

Presentato a San Michele un dispositivo in grado di aiutare agricoltori e tecnici nel monitoraggio in agricoltura. Il nuovo prototipo di stazione meteo-fenologica e’ stato sviluppato da Fondazione Edmund Mach, Cnr – Istituto di Biometeorologia e YetiPi con il supporto di Eit Climate-Kic. Il dispositivo, chiamato “PhenoPiCam”, potrebbe aiutare agronomi e imprenditori agricoli nella gestione dei trattamenti fitosanitari, nella valutazione dello stato idrico della vegetazione e nell’individuare il momento migliore per la raccolta. Il prototipo consente di monitorare e registrare ad intervalli orari lo sviluppo vegetativo e produttivo delle piante.

E’ basato su una scheda elettronica, che si compone dei sensori classici di una stazione meteo, quali anemometro, pluviometro, bagnatura fogliare, termoigrometro, integrati, e questo e’ l’aspetto innovativo, da due fotocamere combinate in grado di rilevare tutto lo spettro di luce visibile e termica. Le immagini temporizzate, accompagnate da dati meteorologici – hanno spiegato gli esperti – serviranno per ottimizzare i sistemi di produzione riducendo i costi sia economici che ambientali in termini di numero e tempistica dei trattamenti fitosanitari, attivita’ di monitoraggio in campo, uso dell’acqua.