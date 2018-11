Monza: mano amputata durante incidente sul lavoro, riattaccata al San Gerardo

È arrivato in codice rosso, con l’elisoccorso e una mano amputata per un infortunio sul lavoro: oggi, a distanza, di poche ore dall’intervento perfettamente riuscito, il paziente sta bene ma soprattutto ha la mano salva.

L’arto era rimasto schiacciato sotto il portello di un camion per la raccolta dei rifiuti, tranciandosi di netto. L’uomo, un operatore ecologico di 54 anni di Brescia, è stato trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza: dopo mezz’ora dal suo arrivo era già in sala operatoria e sottoposto ad intervento chirurgico della durata di circa tre ore. Ad operare, il dottor Pietro Delle Femmine e il dottor Daniele Tosi, dell’Unità operativa di Chirurgia plastica e chirurgia della mano, diretta dal dottor Massimo Del Bene. “L’intervento è andato bene – spiega Delle Femmine – la mano stamattina era ben vascolarizzata, sono stati ripristinati tutti i tessuti danneggiati. La prognosi è favorevole per un buon recupero della funzionalità della mano”. “Interventi complessi, delicati e di successo come questi – aggiunge il direttore generale della ASST di Monza Matteo Stocco – portano il San Gerardo alla ribalta della cronaca, mettendo in luce i nostri professionisti che ogni giorno operano con competenza senza clamore. Grazie ai nostri chirurghi questo paziente potrà tornare ad una vita normale e al suo lavoro”.