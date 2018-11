Focolaio di morbillo a Bari, Ministro Grillo: “Non possiamo abbassare la guardia”

“Sul morbillo non possiamo abbassare la guardia: lo sottolinea, in una nota, il Ministro della Salute Giulia Grillo. “Il nuovo focolaio di morbillo segnalato a Bari, su cui sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie nazionali e locali, evidenzia come il nostro Paese abbia ancora molto da fare per giungere ad eliminare questa patologia. Il ministero della Salute ha accelerato la predisposizione di un nuovo Piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita che già esisteva, ma che non era più aggiornato dal 2011. Una circolare sara’ diffusa nei prossimi giorni con le linee guida per la standardizzazione dei protocolli di gestione“.