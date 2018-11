Morto il noto giornalista e opinionista Sandro Mayer

Morto stanotte a Roma il giornalista Sandro Mayer, direttore del settimanale “DiPiù” e opinionista a “Ballando con le stelle”.

Mayer era nato a Piacenza nel 1940 e il prossimo 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni.

Laureato in scienze politiche è stato direttore del settimanale “Gente” per vent’anni e dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore.

La notizia è stata resa nota da diversi siti fra i quali Sorrisi e Canzoni Tv: “Se n’e’ andato a 77 anni Sandro Mayer, volto di Ballando con le stelle e giornalista dalla carriera lunga e importante“.

“Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra“, scrive Ivan Zazzaroni.

“E’ morto un amico e l’ultimo vero direttore/manager rimasto. Ciao Sandro Mayer“, ha twittato Selvaggia Lucarelli.

“Buon viaggio a Sandro Mayer, giornalista e direttore di successo che si e’ sempre dimostrato corretto, preciso e rispettoso, in un mondo in cui queste doti sono ormai rare. Grazie di tutto amico mio,” scrive il ministro dell’Interno Matteo Salvini.