Battezzata la nave ecologica C&T tra Sicilia e Calabria

Oggi il battesimo, nel molo Norimberga a Messina, della nave Elio, una Ro/Ro pax di 8000 tonnellate, del gruppo Caronte & Tourist, con combustibili a bassissimo impatto ambientale: l’ammiraglia colleghera’ Messina e Villa San Giovanni.

“Abbiamo bisogno di essere competitivi anche nel settore dei trasporti – dice il presidente della Regione Nello Musumeci – Sono contento che la societa’ si sia impegnata per questa nave ammiraglia, questo traghetto che ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo”.

Il presidente del gruppo Caronte & Tourist isole minori, Vincenzo Franza, aggiunge: “Prometto che il prossimo varo sara’ di due navi per Lampedusa e Pantelleria, le due isole che hanno piu’ bisogno e cui progetti sono gia’ pronti e i fondi sono stati reperiti anche grazie all’interessamento della Regione in un capitolo che lo Stato ha fatto anche per il trasporto pubblico locale. Siamo convinti che in due anni possiamo consegnare una flotta nuova, moderna anche per garantire le isole minori”.