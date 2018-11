“Nessun passo indietro, no tassa su zero nico: sottomissione al governo italiano in merito alla riduzione del danno da tabacco”

La rete internazionale delle organizzazioni di consumatori di nicotina (INNCO) è una crescente coalizione globale di organizzazioni di consumatori senza fini di lucro (società civile) di 32 paesi in 7 continenti, 21 dei quali rappresentano cittadini in Europa. La missione di INNCO è quella di ridurre il danno provocato sia dal tabacco combustibile che dalle forme tossiche di tabacco “orale”, promuovendo nel contempo i bisogni e i diritti dei cittadini a ridurre i rischi per la salute, attraverso l’accesso a prodotti contenenti nicotina significativamente più sicuri, insieme a solide e aggiornate evidenze sui loro rischi e benefici.

INNCO mira a promuovere informazioni corrette e imparziali su un uso più sicuro della nicotina e a promuovere una regolamentazione efficace e congrua dei prodotti più sicuri che la contengono. Il lavoro di INNCO include l’impegno con organizzazioni nazionali e internazionali in materia di normative sulla salute e sanità pubblica che si occupano del consumo di nicotina, e garantisce che i consumatori siano riconosciuti da tali organizzazioni come soggetti principali.

La stragrande maggioranza della nostra base di iscritti è composta da ex fumatori che sono passati alle sigarette elettroniche, solitamente dopo svariati tentativi mediante l’uso di prodotti sostitutivi tradizionali, spesso per molti anni. Il loro entusiasmo deriva semplicemente dal loro successo personale. Essi si sentono persone più sane e hanno un sincero desiderio di garantire ad altri consumatori di nicotina accesso e informazioni corrette su alternative innovative che possano salvare delle vite.

La riduzione del danno rappresenta un quadro per le politiche di salute pubblica, che si concentra sulla riduzione delle conseguenze dannose del consumo di droghe ricreative senza necessariamente ridurre o eliminarne l’uso.

1 Considerando che tali politiche di riduzione del danno sono state ampiamente adottate per l’uso di stupefacenti (ad esempio programmi di scambio di aghi

2 ) e uso di alcol (ad esempio, programmi di guida designati

3), non hanno trovato ampio sostegno nell’ambito del controllo del tabacco. Molti, all’interno della comunità di lotta al tabagismo, hanno adottato la terapia sostitutiva della nicotina (NRT) e altri prodotti farmaceutici, ma questi prodotti sono concepiti come strategie per smettere piuttosto che come alternative a lungo termine. Oggi c’è un grande numero di esperti scientifici in tutto il mondo che credono che questa riluttanza sia miope e fuori luogo. È irragionevole che in pratica si condanni la popolazione a fumare solo sigarette quando ora ci sono alternative molto più sicure.

Recentemente, il servizio sanitario nazionale per il contrasto al fumo del Regno Unito ha fornito istruzioni dettagliate al suo personale per incoraggiare l’uso delle sigarette elettroniche come strumento per aiutare a smettere o a ridurre di fumare. Le sigarette elettroniche sono diventate la forma più popolare di assistenza per smettere di fumare nel Regno Unito, e gli esperti hanno concluso che in media le sigarette elettroniche sono circa il 50% più efficaci rispetto all’utilizzo di NRT acquistati in farmacia.

Gli esperti hanno accolto le sigarette elettroniche tanto che la campagna nazionale “Stoptober” del 2018 (Stop smoking in ottobre) promuove attivamente lo “svapo” come un aiuto affidabile, sicuro ed efficace per smettere di fumare. Dato che negli ultimi cinque anni i tassi di fumo negli adulti del Regno Unito sono diminuiti drasticamente, passando dal 19,8% del 2011 al 14,7% del 2017, non c’è dubbio che l’approccio illuminato del governo britannico alla riduzione dei danni del tabacco funzioni!

Nel 2013 Umberto Veronesi, ex ministro della salute italiano, ha criticato l’approccio del governo italiano alle sigarette elettroniche e ha affermato che l’opzione senza fumo potrebbe salvare 30.000 vite all’anno.

“Se tutti quelli che fumano sigarette tradizionali decidessero di fumare sigarette senza tabacco – sigarette elettroniche – almeno 30.000 vite verrebbero salvate ogni anno in Italia e 500 milioni nel mondo”. Lo specialista del tumore aveva chiesto al governo di affrontare le implicazioni del fumo sulla salute, sostenendo che per troppo tempo il governo si era concentrato unicamente sull’economia del commercio di sigarette.

“Il dibattito sulle sigarette senza tabacco si è concentrato soprattutto sul mercato: chi le vende, quali gli interessi commerciali nascosti… pochi si sono soffermati sul cuore della questione della salute dei cittadini”, aveva affermato.

Veronesi disse che il governo non era riuscito a vedere le sigarette elettroniche come un’opportunità per migliorare la salute pubblica, facendo profitti invece dalla vendita di sigarette normali.

“Persino lo stato, attraverso il monopolio sui pacchetti di sigarette, ricava denaro da questa tragedia, invece di combatterlo con tutti i mezzi che la ricerca scientifica mette a loro disposizione”, disse.

Così in un comunicato.