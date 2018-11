Scoperta nuova area del cervello, sarebbe responsabile del controllo motorio

George Paxinos, del Neuroscience Research Australia (NeuRa) presso l’University of New South Wales, ha scoperto una nuova area del cervello umano, assente nelle scimmie e negli altri animali, che sarebbe responsabile del controllo motorio, in particolare nelle dita.

Paxinos ha disegnato mappe estremamente dettagliate del cervello umano negli ultimi decenni e le sue pubblicazioni sono tra le più citate in neuroscienza.

In dettaglio, la regione “Endorestiform Nucleus” si trova nella connessione tra il cervello e il midollo spinale, nella faccia inferiore del cervelletto. Sul sito di Neuroscience Research Australia l’esperto spiega che l’area integra le informazioni sensorie e cinetiche per regolare la postura, l’equilibrio e i piccoli movimenti di precisione.