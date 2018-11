Nuova Zelanda: aghi nelle fragole, nuovo caso nell’Isola del Sud

Un ago è stato trovato in una fragola in vendita in un supermercato in Nuova Zelanda: si tratta del secondo caso nel Paese, dopo i numerosi ritrovamenti in Australia.

L’ago è stato trovato in un cestino di fragole in vendita a Geraldine, nell’Isola del Sud: il supermercato ha immediatamente ritirato dalla vendita tutte le fragole, ma non è stata resa nota la provenienza.

In Australia una donna che lavorava in una delle aziende dove sono state rilevate fragole con aghi è stata arrestata e incriminata per contaminazione di prodotti alimentari.