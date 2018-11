Olio extravergine sotto attacco, produttori italiani alla riscossa

A conclusione delle stagione di raccolta delle olive lungo tutta la Penisola, arriva la Giornata della riscossa degli extravergine italiani che rischiano di essere ingiustamente diffamati da bollini allarmistici e tasse ingiustificate volute da alcuni Paesi con una risoluzione che esorta gli Stati Membri dell’Onu ad adottare sistemi di etichettatura ingannevoli e politiche fiscali punitive, da discutere all’Assemblea Generale a New York entro l’anno. Ma già oggi sulle confezioni di extravergine Made in Italy vendute dalla Gran Bretagna al Cile vengono apposti semafori rossi o bollini neri per disincentivare il consumo del prodotto base della dieta mediterranea, considerato da sempre un elisir di lunga vita.

Un grave danno per i produttori nazionali che danno appuntamento sabato 24 novembre alle ore 9,30 in tutta Italia a partire dalla Capitale nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, in via San Teodoro 74, per fare un bilancio della stagione, presentare ai cittadini le varietà storiche delle olive italiane, far conoscere le proprietà salutistiche e dare consigli per gli acquisti con degustazioni e laboratori anche in vista dei regali di Natale.

A Milano, nel mercato coperto di Campagna Amica di Porta Romana spazio agli assaggi di olio nuovo dei laghi lombardi, mentre a Padova (via Vicenza) si illustrerà il viaggio dell’olio alla pianta alla bottiglia. A Sassari, al Mercato Emiciclo Garibaldi spremitura “live” delle oliva con torchio manuale. A Palermo nel mercato di Villa Sperlinga assaggi di olio mentre a Catanzaro in via Nazionale è prevista l’illustrazione del processo di molitura, ma iniziative sono previste in tutte le regioni. Il programma completo è disponibile sul sito www.campagnamica.it

Per l’occasione sarà diffuso lo studio Coldiretti “La riscossa degli oli italiani” con un’analisi sui consumi e sui nuovi studi sulle proprietà di un alimento cardine per la salute dei cittadini.