Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: domenica 25 novembre la quarta puntata di “Dottori in corsia”

Quarto appuntamento con “Dottori in corsia- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, in onda in seconda serata e in replica ogni venerdì alle 15,20 su Rai 3.

Le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più grande d’Europa per raccontare un nuovo ed intenso viaggio alla ricerca della guarigione, portando sul piccolo schermo storie di alta e media complessità medica per documentare dal vivo e dare spazio al miracolo quotidiano della medicina.

In ogni puntata tre storie di vita, tre grandi sfide ogni volta diverse, per raccontare la battaglia quotidiana per la vita. Allo stesso tempo, attraverso il coraggio, la competenza e la cura di tutto il personale dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, la serie parla di medicina e scienza in modo chiaro e divulgativo.

Nella quarta puntata conosceremo la storia di due gemelline siamesi arrivate dall’Algeria per affrontare l’intervento di separazione. Le bambine sono rimaste nel reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale per quasi un anno al fine di consentire alle piccole di crescere e raggiungere una condizione idonea all’intervento; quello che stanno per affrontare è un intervento chirurgico molto complesso che permetterà loro di vivere autonomamente.

I medici di reumatologia accolgono invece nel reparto la piccola Eleonora per una visita accurata che li aiuterà a definire la diagnosi e a stabilire quindi una cura per la sua malattia.

Nel reparto di Cardiologia è arrivato il giorno tanto atteso per Flavio, un ragazzo di 16 anni con una grave malformazione cardiaca che sta per affrontare uno degli interventi più difficili e rischiosi nel campo della cardiochirurgia.