“PhenoPiCam”: il 28 novembre la presentazione di un nuovo prototipo di stazione meteo-fenologica

Si terrà Mercoledì 28 Novembre 2018, presso il Palazzo della Ricerca e Conoscenza FEM, la presentazione di “PhenoPiCam“, un nuovo prototipo di stazione meteo-fenologica per il monitoraggio in agricoltura sviluppato da Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione, CNR – Istituto di Biometeorologia e YetiPi con il supporto di EIT Climate-KIC che potenzialmente potrebbe aiutare agronomi e imprenditori agricoli nella gestione dei trattamenti fitosanitari, nella valutazione dello stato idrico della vegetazione e nell’individuare il momento migliore per la raccolta.