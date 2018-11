Pisa: albero cade su auto in transito a Pontedera, un ferito

Un grosso albero è crollato questa mattina a Chiesino, nel Comune di Pontedera (Pisa) travolgendo un’auto in transito sulla via Tosco-Romagnola: il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportatp all’ospedale con un codice di media gravità.

Si ritiene che l’albero sia caduto in seguito al maltempo degli ultimi giorni.