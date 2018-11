Pisa, morto il nipote di don Lorenzo Milani: era tra i più autorevoli studiosi di meccanica celeste

Trovato senza vita Andrea Milani Comparetti, 70 anni, matematico e astronomo molto conosciuto e nipote di don Lorenzo Milani. Il corpo è stato trovato ieri sera in strada.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno. Il professore è stato trovato privo di vita intorno alle 22 in una via molto stretta a Ghezzano, piccolo centro alle porte di Pisa nel comune di San Giuliano Terme.

Erano stati i familiari ieri sera a far scattare le ricerche non vedendolo rientrare a casa, nel centro di Pisa, poco dopo le 19. Milani era in sella alla sua bicicletta e, oggi, personale sanitario del 118 e polizia ipotizzano che possa aver accusato un malore mentre pedalava. Sul corpo non sono state rinvenute ferite compatibili con un impatto con altri veicoli.

Andrea Milani, professore a Pisa e studioso tra i più autorevoli al mondo di dinamica e meccanica celeste, è un luminare sugli asteroidi potenzialmente pericolosi.