Previsioni Meteo Lombardia: tempo stabile, calo termico in arrivo

“Oggi, mercoledì, alta pressione sull’Europa Centrale: sulla Lombardia tempo stabile con foschia o nubi basse in pianura, sereno altrove. Domani alta pressione in spostamento verso nordest ma tempo simile sulla regione, salvo maggiore variabilità dal pomeriggio. Da giovedì sera correnti orientali fredde, con variabilità e deboli precipitazioni localizzate nel corso di venerdì e sabato; deciso calo termico a tutte le quote, più significativo a partire da venerdì sera. Domenica ancora correnti fredde orientali ma con tempo stabile e rasserenamenti, per il temporaneo ritorno a circolazione anticiclonica. Da lunedì nuova fase potenzialmente instabile ma con affidabilità previsionale minore“: queste le previsioni meteo di Arpa regionale.