Previsioni Meteo Lombardia: nuvolosità variabile, tendenza alle schiarite

“Un’area depressionaria ancora presente sul Centro Europa e sul Mediterraneo si sposta gradualmente verso sudest“, spiega Arpa Lombardia nel consueto bollettino con le previsioni meteo. Sulla regione “tendenza all’ingresso di correnti in quota da settentrione con schiarite sempre più frequenti e assenza di precipitazioni significative. Giovedì transito di un promontorio anticiclonico con tempo stabile. Venerdì e sabato passaggio di una perturbazione da ovest verso est ma con scarse probabilità di precipitazioni sulla regione. Temperature in calo con gelate in Pianura possibili da mercoledì ma più probabili nei giorni seguenti, soprattutto sabato.”