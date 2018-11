Previsioni Meteo Lombardia: domani nuvole, temperature in calo

Oggi in Lombardia tempo stabile “con passaggi di velature, per la presenza di un promontorio anticiclonico tra il Mediterraneo e l’Europa centrale in spostamento verso est“: lo si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Lombardia. “Domani, venerdì il cedimento di questa struttura lascerà spazio ad un debole fronte perturbato: giornata per lo più nuvolosa, con possibile locale pioviggine o nevischio fino a quote collinari. Da sabato e per l’inizio della prossima settimana tendenza ad un miglioramento: maggior soleggiamento in montagna, nubi basse e banchi di nebbia sulle pianure.“