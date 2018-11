Previsioni Meteo Lombardia: da domani nubi e temperature in lieve aumento

“Un minimo depressionario in discesa da nordest si va a collocare ad ovest dell’arco Alpino tra stasera e domattina, determinando in Lombardia precipitazioni sui rilievi e sulla pianura orientale, e una temporanea intensificazione del vento in pianura“: lo rende noto Arpa regionale nel consueto bollettino meteo. “Da martedì pomeriggio la circolazione ciclonica centrata sulla Francia spinge sulla nostra regione un flusso sud occidentale debolmente instabile: fino a venerdì nuvolosità variabile con bassa probabilità di precipitazioni e temperature in lieve aumento. Tra venerdì e sabato probabile peggioramento.”