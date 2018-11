Previsioni Meteo Lombardia: domani possibili piogge in pianura e neve sulle Alpi, temperature in calo

“Sulla Lombardia è in atto un timido miglioramento del tempo grazie ad un temporaneo aumento della pressione, anche se alle basse quote permane un flusso umido in grado di favorire nuvolosità da sparsa a diffusa“: lo riporta Arpa Lombardia nel consueto bollettino meteo. “Tra domani e sabato assisteremo al passaggio di una moderata perturbazione di origine atlantica, la quale darà luogo a piogge diffuse in pianura e a nevicate sulle Alpi. Temperature massime in lieve calo. Seguirà un parziale miglioramento seppur in un contesto di tempo autunnale.“