Previsioni Meteo, inverno in anticipo per l’Europa: il “Ciclone di Neve” fa precipitare le temperature da Varsavia a Londra

Previsioni Meteo – L’aria più fredda di questa stagione farà irruzione sull’Europa settentrionale nella prima metà della settimana, portando neve in alcune comunità. Nei prossimi giorni, quando l’aria fredda dalla Russia occidentale raggiungerà il Nord Europa e le Isole Britanniche, sembrerà che l’inverno sia arrivato in anticipo. Le massime, comprese tra 3 e 6°C, infatti, costringeranno a tirare fuori cappotti invernali, guanti, cappelli e sciarpe. Nel giorno più freddo della settimana, le temperature saranno vicine allo 0 a Varsavia, mentre Berlino avrà 2°C, Parigi 3°C e Londra 5°C.

I venti, poi, faranno percepire temperature ancora più basse. “Molti luoghi raggiungeranno temperature percepite intorno allo 0. Per coloro che visiteranno il mercatino di Natale di Cardiff, in Galles, domani 20 novembre, le temperature percepite saranno al di sotto dello 0 per tutta la giornata”, ha spiegato Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather. “Il freddo potrebbe essere particolarmente rigido per i residenti poiché il Nord Europa è stato più caldo della norma per gran parte di questo novembre”, ha aggiunto Mike Doll, meteorologo di AccuWeather.

Ad aggiungere un ulteriore tocco di inverno, la possibilità che arrivi la neve a imbiancare alcune comunità. Anche se non è attesa una diffusa tempesta di neve, alcune comunità potrebbero ritrovarsi ad affrontare condizioni scivolose sulle strade, mentre la neve farà sentire un po’ tutti pronti per le festività natalizie. I quantitativi di neve generalmente dovrebbero essere nell’ordine di uno strato di 2cm, ma Roys anticipa un massimo di 8cm, soprattutto sulle montagne. “Se la neve cadrà in abbondanza, c’è il rischio che possa coprire strade e marciapiedi”, ha aggiunto.

Queste condizioni potrebbero svilupparsi a Parigi nella giornata di domani, martedì 20 novembre, creando potenzialmente pericoli e disagi per i viaggiatori. Un altro round di neve potrebbe imbiancare Berlino nella notte di domani. Per quanto riguarda il Regno Unito, la neve dovrebbe restare confinata alle Highlands scozzesi. Gelidi rovesci colpiranno in generale le Isole Britanniche. “I rovesci sulle Isole Britanniche saranno più numerosi lungo le coste orientali e diventeranno più sparsi sulle aree occidentali”, ha concluso Roys. Il freddo lascerà la presa sull’Europa occidentale solo alla fine della settimana.