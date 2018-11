Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale, Macron: “Insieme scongiuriamo riscaldamento climatico, malattie e ignoranza”

“Tutti noi, leader politici, dobbiamo, in questo 11 novembre 2018, riaffermare davanti ai nostri popoli la nostra reale e immensa responsabilità: quella di trasmettere ai nostri figli il mondo che le generazioni precedenti hanno sognato“: lo ha dichiarato oggi il presidente Emmanuel Macron, in occasione delle commemorazioni per il centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale. Il leader dell’Eliseo, rivolgendosi ai 72 capi di Stato e di governo presenti, ha chiesto di “porre la pace al posto più alto di tutti“: “Insieme scongiuriamo le minacce che sono il riscaldamento climatico, la povertà, la fame, le malattie, tutte le disuguaglianze e l’ignoranza“.