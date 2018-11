Principio di incendio in una carrozza: evacuato il treno Biella-Novara

Principio d’incendio sotto una delle carrozze del treno Biella-Novara che si è dovuto fermare oggi a Candelo (Biella), a pochi chilometri della stazione biellese di San Paolo.

Le fiamme sono state subito spente dal personale delle Ferrovie con gli estintori presenti sul treno mentre i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa dei vigili del fuoco. Dopo aver accertato che l’incendio era spento, il treno è stato fatto ripartire per raggiungere la stazione di Biella dove i medici del 118 hanno atteso i passeggeri per un controllo. Restano ignote le cause del rogo ma si tratterebbe comunque di un semplice surriscaldamento.