Anche in questa occasione, così come dall’attuazione del Fondo di Solidarietà, il Dipartimento assicurerà l’azione di coordinamento su scala nazionale al fine di garantire istanze che siano ragionevolmente motivate e potenzialmente accettabili da parte della Commissione Europea.

In merito alla possibilità di presentare richiesta di attivazione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea per l’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando vaste aree di tutto il territorio nazionale, il Dipartimento si è prontamente attivato per assicurare il massimo supporto alle istanze di accesso al fondo.

Protezione Civile al lavoro per la richiesta del fondo di solidarietà dell’Unione Europea

