Alla conferenza stampa di presentazione del Forum Europeo 2018 sulla riduzione del rischio da disastri interverranno il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile nazionale Agostino Miozzo e il Vice Capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi in Europa, Abhilash Panda .

I rischi legati ai cambiamenti climatici, l’analisi dei disastri causati da calamità naturali e provocati dall’attività umana, le strategie per la riduzione del rischio: il Forum di Roma sarà l’occasione per affrontare questi importanti temi e concentrarsi sull’elaborazione di soluzioni transfrontaliere che possano essere utili a tutte le comunità.

Nel continente europeo gli eventi estremi ‒ ondate di calore, siccità, incendi boschivi, inondazioni e alluvioni ‒ sono sempre più frequenti, e l’emergenza maltempo che ha colpito l’Italia e altri Paesi europei tra ottobre e novembre conferma questa tendenza. Allo stesso tempo, il crollo del ponte di Genova lo scorso agosto, che ha causato la perdita di 43 vite umane, tragicamente ricorda la necessità di affrontare con urgenza la sfida della sicurezza delle infrastrutture in tutta Europa.

L’evento, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNISDR), prevede la partecipazione di circa 600 studiosi ed esperti provenienti da 55 Paesi che si confronteranno attraverso tavole rotonde, incontri bilaterali e riunioni sul tema “Assicurare la prosperità dell’Europa – Ridurre i rischi di calamità”.

Lunedì 19 novembre alle ore 10.30, all’Associazione Stampa Estera in via dell’Umiltà 83/c a Roma, sarà presentato il programma del Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio da disastri che si svolgerà a Roma dal 21 al 23 novembre.

Protezione civile: alla Stampa Estera la presentazione del Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio

