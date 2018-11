Repower e Mazzetti d’Altavilla insieme per un Monferrato più sostenibile

La sostenibilità di un territorio “Patrimonio dell’Umanità” come le colline del Monferrato ha come elemento cardine anche la mobilità sostenibile. È questo il tema di discussione dell’incontro promosso da Repower e Mazzetti d’Altavilla che ha avuto luogo sabato 24 novembre presso la sede di Mazzetti d’Altavilla ad Altavilla Monferrato dove la storica distilleria, nel pieno dell’autunno di lavorazione delle vinacce e di degustazioni ed eventi, propone un’occasione per dialogare sulle strategie della “green mobility”.

A dare concretezza all’appuntamento c’è il servizio di ricarica elettrico erogato in forma gratuita da PALINA, accessibile da tutti ogni giorno negli orari di apertura della sede situata in cima alla collina di Altavilla Monferrato. L’incontro, “Monferrato Sostenibile – La partnership Mazzetti d’Altavilla e Repower insieme ad altre storie di successo, tra le colline patrimonio dell’Unesco” si è incentrato sul tema della sostenibilità declinata in un contesto di assoluto pregio paesaggistico ed enogastronomico.

Sono intervenuti Elisa Belvedere Mazzetti, Responsabile Comunicazione e rappresentante della settima generazione dei “Distillatori dal 1846”, il sindaco di Altavilla Monferrato Massimo Arrobbio, Flavio Ceriotti, responsabile commerciale di Repower e Federico Riboldi, vicepresidente della provincia di Alessandria.

“La nostra sede da tempo punta alla responsabilità ambientale sotto varie forme, fra le quali quella energetica: per diffondere la cultura green e contribuire a rispettare il Monferrato Unesco oltre che ad accrescere un turismo sostenibile sul territorio” – ha affermato Elisa Belvedere Mazzetti – “Siamo felici di aver portato un punto di ricarica elettrica fra le nostre colline, che mettiamo a disposizione di tutti gli interessati”.

“Oggi rinnoviamo la partnership con una delle eccellenze italiane” – ha dichiarato Flavio Ceriotti – “Mazzetti d’Altavilla, grazie anche al contributo di Repower, ha saputo aprirsi a servizi innovativi, facendo della sostenibilità una concreta leva di business”.