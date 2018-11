Un ricercatore ISPRA tra i 185 scienziati di materie ambientali più citati nelle pubblicazioni degli ultimi 10 anni

Si tratta del dott. Piero Genovesi, incluso, per la materia ambientale e con un altro italiano, nel prestigioso elenco 2018 che riporta i ricercatori del mondo più citati di Clarivate Analytics, che comprende circa 6000 scienziati considerati più influenti al mondo, identificati in base ad un’analisi delle loro pubblicazioni degli ultimi dieci anni. L’elenco riconosce i principali ricercatori in 21 settori delle scienze e delle scienze sociali di tutto il mondo.

L’elenco annuale si basa sul numero di citazioni per articoli pubblicati su un periodo di 11 anni, e seleziona quelli classificati tra i primi 1% più citati per il loro campo tematico e l’anno di pubblicazione, identificando i più influenti scienziati mondiali nei diversi ambiti di ricerca.

Nell’edizione del 2018 sono presenti complessivamente 185 scienziati di materie ambientali, tra i quali, oltre a Piero Genovesi, anche il Dott. Carlo Rondinini dell’Università di Roma Sapienza.

Genovesi è entrato nella prestigiosa lista grazie a numerosi articoli pubblicati nelle riviste scientifiche di maggior impatto, come Nature, Science, Science Advances, Nature Communications, Trends in Ecology and Evolution, Proceedings of the National Academy of Sciences e molte altre.

L’inclusione di un ricercatore di ISPRA nella lista sottolinea l’elevato livello tecnico-scientifico raggiunto dall’ente, che pone il nostro Istituto tra i centri di eccellenza nel campo della ricerca ambientale a livello mondiale.

Piero Genovesi, laureato in scienze naturali con 100/100 e lode, ha conseguito un dottorato in biologia evoluzionistica. Primo tecnologo e responsabile dell’area gestione e conservazione della fauna di ISPRA. Membro dello Steering Committee dell’IUCN Species Survival Commission, presiede il gruppo specialistico dell’IUCN sulle specie invasive. Collabora con la Convenzione Biodiversità, la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa. Research Associate presso la Concordia University di Montreal e International Science Advisor per il Centre for Invasion Biology, Stellenbosch University, Sud Africa. Membro del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e del Comitato di Coordinamento del Parco Nazionale dello Stelvio. Autore di libri e articoli scientifici pubblicati sulle più prestigiose riviste del mondo, comprese Science, Nature. Attivo anche nella divulgazione scientifica, è intervenuto in numerose trasmissioni radio-televisive sui temi della conservazione e, più in generale, del comportamento delle specie animali. E’autore di due libri per bambini sul tema della conservazione.