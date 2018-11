Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, ha dichiarato ad Agorà, su RaiTre, che i termovalorizzatori “non conviene più aprirli perché è in controtendenza con il sistema europeo. Perché tra poco non serviranno più“, aggiungendo che in Lombardia ed in Veneto questi impianti stanno chiudendo grazie all’aumento della raccolta differenziata: “Stanno chiudendo perché non riescono ad alimentarli“. “Siamo uno dei primi Paesi al mondo per la differenziata, più differenzi meno bruci“.