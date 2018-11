Rimini: invasione cinghiali a Mondaino, sindaco chiude scuola per consentire abbattimento

In provincia di Rimini, il sindaco di Mondaino ha disposto la chiusura oggi di un plesso scolastico per consentire una maxi-operazione di abbattimento di cinghiali selvatici.

“Negli ultimi mesi – ha spiegato il primo cittadino – si sono moltiplicate le segnalazioni relative alla presenza di cinghiali sia in zone limitrofe al centro abitato, sia nelle aree di campagna con avvistamenti anche nei pressi dell’istituto comprensivo di via Fonte Leali“.”Come amministrazione dobbiamo pensare in primo luogo alla sicurezza dei cittadini“.

Proteste dall’associazione animalista “Basta Delfinari”: “La natura non ha bisogno di caccia per autoregolamentarsi, sa benissimo farlo da sola“.