Rinnovabili: al via la prima campagna per finanziare l’eolico dal basso

I proprietari di impianti fotovoltaici in Italia sono centinaia di migliaia, ma i soggetti che possono dire di aver sostenuto economicamente altre fonti di energia rinnovabile sono relativamente pochi. Nasce da questa considerazione l’idea di costruire una nuova società, Wind Energy Efficiency srl (WYE), che raccolga capitale dai piccoli investitori per realizzare impianti eolici, considerati da molti l’emblema delle energie rinnovabili. Contrariamente ai fondi focalizzati sulle rinnovabili, è possibile intervenire anche con investimenti di poche centinaia di euro.

Il primo intervento consiste nell’acquisto di un impianto eolico di piccola taglia, che è stato installato a fine 2017 e ha già ricevuto conferma dell’accesso alla tariffa incentivante, che rappresenta la fonte di ricavo della società.

«Abbiamo scelto di partire con questo progetto di piccolo eolico per validare rapidamente il nostro modello, ma l’obiettivo è quello di ripetere l’esperienza su impianti di dimensione superiore, che garantiscono un maggiore beneficio per l’ambiente, pur essendo associati a diverse complessità. Si tratta del primo progetto in Italia ed è giusto procedere per gradi. Utilizzeremo questa campagna per costruire una prima community di investitori intenzionati ad investire grandi o piccole cifre nell’energia eolica» spiega Massimiliano Braghin, amministratore delegato di InfinityHub SpA e di Wind Energy Efficiency Srl.

La società possiede una turbina eolica da 59,9 kW di potenza nominale nel Comune di Cancellara, in provincia di Potenza, a 991 metri sul livello del mare. La turbina è caratterizzata dalla modalità innovativa con cui è possibile inclinare la porzione superiore della torre per facilitare le attività di manutenzione senza ricorrere ad attrezzature costose. I soci dell’iniziativa sono l’acceleratore green Infinityhub, alla sua quarta campagna di equity crowdfunding, e la realtà specializzata dell’eolico MF Group.

«Il nostro gruppo ha realizzato già decine di impianti negli ultimi anni. Questa volta abbiamo deciso di ricorrere all’equity crowdfunding per costruire le basi per un nuovo canale di finanziamento per il futuro. Ci siamo resi conto che un rendimento sull’investimento superiore al 5% è oggi allettante per la maggioranza dei piccoli investitori. Oggi e per i prossimi anni possiamo creare diverse opportunità di questo tipo, da proporre agli investitori, a cui mostreremo anche i dati degli impianti già operativi» spiega Fabio Marcolini Amministratore di MF Group.

La raccolta, pari a 40 mila euro, sarà ospitata sul portale di equity crowdfunding WeAreStarting, che si conferma particolarmente attivo nella proposta di opportunità di investimento green. Ogni investimento darà diritto a un beneficio fiscale del 30% dell’importo investito, che deve essere di almeno 200 euro. Per la prima volta, sarà possibile scegliere l’intestazione conto terzi, che permetterà un domani agli investitori di cedere le proprie quote senza costi, grazie a una modalità alternativa di compravendita delle quote.